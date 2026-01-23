Personlig assistent till ung man i Tungelsta - heltid eller deltid
hjelpa i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Haninge
2026-01-23
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos hjelpa i Norden AB i Haninge
, Valdemarsvik
, Örebro
, Värnamo
, Gislaved
eller i hela Sverige
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Vill du bli en av oss?
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får möjlighet att arbeta nära en individ och göra konkret skillnad i vardagen? Trivs du med ansvar, struktur och relationsbyggande? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om kunden och arbetsplatsen
Vi söker nu en manlig personlig assistent till en 22-årig kille som bor i Tungelsta. Han har autism i kombination med en fysisk funktionsnedsättning och är i behov av personlig assistans för att vardagen ska fungera.
Kunden har ett stort intresse för dataspel, och det är en fördel om du som assistent delar detta intresse, då det kan bidra till en naturlig kommunikation och en god relation i vardagen. Som assistent blir du en viktig del i att möjliggöra både hans vardagliga rutiner och fritidsintressen.
Arbetsuppgifterna omfattar hjälp med personlig hygien, på- och avklädnad, förflyttningar samt kommunikation. Kommunikationen sker på ett individuellt sätt och du och kunden kommer tillsammans att hitta fungerande strategier i vardagen. Arbetet kräver närvaro, tålamod och förmåga att skapa trygghet och struktur.
Hos oss på hjelpa utformas assistansen alltid utifrån individens behov, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan variera och att du som assistent behöver vara flexibel och engagerad.
Vem söker vi?
Som personlig assistent förväntas du ha god samarbetsförmåga, vara kommunikativ, ansvarstagande och lyhörd. Du är respektfull i ditt bemötande och har ett intresse av att bygga relation och arbeta långsiktigt.
Erfarenhet av arbete med autism, personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande men inget krav. Det viktigaste är att du har rätt inställning, kan arbeta strukturerat och är trygg i din roll.
Du behöver ha mycket god förmåga att kommunicera på svenska då kommunikationen med kunden är en central del av arbetet.
Anställningsförhållande
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid eller deltid
Arbetstiderna är förlagda till vardagar kl. 15.30-22.00 samt helger, lördag och söndag. Schema fastställs i dialog.
Övrig information
Arbetet kan vara fysiskt krävande och innefattar förflyttningar. Introduktion och bredvidgång planeras innan du arbetar självständigt.
Avslut
Vi rekryterar löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan om du vill arbeta som personlig assistent och bidra till en fungerande, aktiv och trygg vardag för en ung man i Tungelsta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973)
164 40 KISTA Kontakt
Kontakt
Gabriel Keryakos gabriel@hjelpa.se 072-404 16 23 Jobbnummer
9700881