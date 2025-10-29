Personlig assistent till ung man i Södertälje
2025-10-29
ELFA Assistans i Sverige AB bedriver personlig assistans och vänder sig till personer med funktionsnedsättning som vill leva ett aktivt och utvecklande liv. All verksamhet bedrivs med utgångspunkt i LSS intentioner om individens rätt till delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande och vår vision är att företaget ska betraktas som ett kompetent och personligt assistansbolag som genom samverkan uppnår höga resultat vad gäller nöjdhet hos brukare, anhöriga och medarbetare.
Vi söker dig som är en respektfull, lugn och lyhörd personlig assistent med erfarenhet av att arbeta nära personer med omfattande funktionsnedsättningar.
Brukaren är en 28-årig man med omfattande fysisk multifunktionsnedsättning. Han kommunicerar huvudsakligen icke-verbalt, vilket kräver god lyhördhet och förståelse för alternativ kommunikation. Du kommer att vara ett viktigt stöd i hans vardag - både i hemmet och vid aktiviteter utanför, då du kommer att bistå honom med både personlig omvårdnad och sociala aktiviteter.
Vi söker dig som:
• Är ansvarsfull och känner dig trygg i att arbeta självständigt
• Har erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete
• Har kunskap om sondmatning, medicinering, träning, förflyttningar och stöd i alla vardagsmoment
• Är lyhörd och har erfarenhet av icke-verbal kommunikation
• Behärskar svenska i tal och skrift och det är önskvärt att du även talar syrianska
Vård- och omsorgsutbildning är meriterande men erfarenhet och personliga egenskaper kommer väga tyngre. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elfa Assistans I Sverige AB
(org.nr 556798-2813) Kontakt
Izla Chabe 08-700 20 60 Jobbnummer
9580510