Personlig assistent till ung man i Kävlinge kommun, omgående behov
Ekens Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kävlinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kävlinge
2026-07-20
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekens Assistans AB i Kävlinge
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Staffanstorp
eller i hela Sverige
Är du en social, påhittig, tålmodig och positivt lagd person?
Välkommen till oss!
Vi är ett glatt gäng med hög arbetsmoral som nu söker en ny kollega. Rekryteringen gäller inledningsvis timvikariat men med möjlighet till att arbeta på fast schema. Inskolning påbörjas med god framförhållning.
Hos oss kommer du att arbeta hemma hos en autistisk kille. Arbetspassen varierar mellan dag/kväll/vaken natt och helg. Under alla dagar och kvällar har vi dubbelbemanning vilket innebär att du har stort stöd av erfarna kollegor på dina arbetspass. Du får utöver det uppföljningssamtal samt handledning av arbetsledare.
Det viktigaste är inte vad du gjort tidigare, utan att du är en person med rätt personliga egenskaper. Du är med fördel man, stabil, empatisk, lugn och pedagogisk.
Det är viktigt att personkemin stämmer med både brukare och anhörig och att du vågar och vill ta ansvar i ditt arbete.
Goda tåg- samt bussförbindelser till arbetsplatsen från Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg.
Rekrytering sker fortlöpande. Varmt välkommen med din ansökan. I samband med anställning kan arbetsgivaren komma att göra en bakgrundskontroll.
Företagsinformation
Ekens Assistans är en assistansanordnare med fokus på kvalité.
Närhet, Medbestämmande och Integritet är nyckelord i vår verksamhet.
Vår utgångspunkt är att alla människor har rätt att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar för att få största möjliga frihet och glädje i livet.
Som anställd hos Ekens Assistans omfattas du av Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal med avtalad tjänstepension, utbildning och friskvård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekens Assistans AB
(org.nr 556757-7431), https://ekens.tidvis.se/lediga_tjanster
Vikengatan 5 (visa karta
)
244 65 KÄVLINGE Kontakt
Uppdragschef
Ingela Åberg ingela@ekensassistans.se 046-730094 Jobbnummer
10007735