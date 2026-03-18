Personlig assistent till ung man i Dalby - 75% natt
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-03-18Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vår kund är en ung man i 27 års åldern som bor i Dalby. Han har ett stort intresse för tv- och datorspel, militärhistoria samt motorsport.
Kunden söker en assistent som är glad, flexibel och påhittig. Vidare bör du vara trygg i dig själv, tålmodig samt professionell i din yrkesroll.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har B-körkort
har tidigare erfarenhet av arbete inom vård/omsorg eller personlig assistans
har god svenska, i både tal och skrift
har god fysik
har erfarenhet av förflyttningshjälpmedel
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av arbete med andningshjälpmedel
delar kundens intresse för spel
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet. Kunden ser gärna manliga sökande men alla ansökningar kommer att tas i beaktande.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 75%. Arbetspassen är förlagda på natten på vardagar och helg. Arbetstiderna är kl. 22:00-08:00 (aktiv natt)
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
2026 03 30 eller enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
