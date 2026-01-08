Personlig assistent till ung man i Bunkeflostrand - visstid samt timvikarie
Vill du bli min assistent? - Jag söker:
• timvikarie som kan hoppas in vid behov vid ordinarie assistents ledighet, semester och sjukdom.
• 60% tjänst på rullande 4 veckors schema. (Mest dagtid och en helg per månad). Det är bra om du är flexibel och kan stötta upp i gruppen vid behov.
• till sommaren kommer jag behöva sommarvikarier.
Jag är en kille på 29 år som har en Cp-skada, bor i Bunkeflostrand med mina föräldrar i stor egen del av huset. Jag behöver hjälp med allt i vardagen, i med och motgång, personlig omvårdnad, mat och sondmat, hjälp med förflyttningar och träning. Tvätta, hålla ordning på mina grejer och hjälpmedel ingår också.
Jag kommunicerar med Bliss/widget- kommunikationskarta, ljud och kroppsspråk dvs AKK. Du blir mitt stöd i kontakter med andra. Vissa dagar är jag på dagverksamhet där du är min personliga assistent.
Jag gillar att planera och hitta på saker. Musik är ett stort intresse, går gärna på konserter, teater, dans och sport evenemang. Gillar också att vara ute i naturen och på stan. Det kan också vara att du får stödja mig på resor, läger mm.
Du måste ha tålamod och intresse av att hjälpa mig i att utveckla min kommunikation även via dator. En förutsättning är att du kan svenska språket väl och förstår nyanser i språket. Lyhörd och inkännande för mina behov och vilja.
Du behöver vara ordningsam, lugn och tålmodig, men också vara framåt kunna ta initiativ och gilla att vara aktiv under din arbetsdag. En som ser möjligheter istället för hinder. Personkemi är såklart viktigt och att du har god fysik. Kul om du spelar något instrument. Körkort är ett plus. Rökfri. Vi har djur i huset.
Vi ser gärna någon med erfarenhet från liknande jobb och gärna utbildning från vård och omsorg, pedagog, socialt arbete el dyl.
Arbetstid och schema:
Vi har ett rullande 4-veckors schema, med arbetstider som kan se ut på följande sätt:
Vardag:
Dagpass: 07:30-16:10
Kvällspass: 16:00-20:10
Nattpass: 20:00-07:40
Fredag och helg:
Dagpass: 07:30-16:10
Kvällspass: 16:00-21:10
Nattpass: 21:00-09:10
Vid behov kan dubbelassistans förekomma.
Du får handledning och utbildning löpande för att vi båda ska känna oss trygga. Tillträde snarast enligt ök.
Låter det intressant så tveka inte att skicka in din ansökan idag med Personligt brev, CV och referenser, löneanspråk, vi har löpande urval. Skriv också vilken tjänst du är intresserad av.
Märk ansökan med 9041 - 60% el timvik
som du skickar till
mailadress 9041@kooperativetsmil.se
Kooperativet SMIL
Jag anordnar min assistans via Kooperativet SMIL och jag är stolt över att få värva vår personal till Kooperativet SMIL som är rädd om vår personal, har ett gott fokus på både personal, brukare och uppdrag. SMIL, Samarbetsorganisation för Malmö Independent Living, har anordnat personlig assistans för barn och vuxna sedan 1990. Vi anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd och är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse!
Självklart har SMIL kollektivavtal med Fremia/kommunal och därmed får de personliga assistenterna exempelvis tillgång till tjänstepension. Vi har generöst friskvårdsbidrag och ger personalen möjligheter till utbildning man har användning av i sitt yrke som personlig assistent. SMILs nyckelord är självständighet, frihet och god personalvård. Vi är en IfA-godkänd assistansanordnare, med rötter i den rörelse som en gång i tiden bidrog till att personlig assistans blev en möjlighet i Sverige. SMIL har både medlemmar och anställd personal som funnits med sedan SMILs tidiga start! Vi har tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans för både vuxna och barn. Läs mer om oss på vår hemsida
Läs mer om oss på vår hemsida www.kooperativetsmil.se
