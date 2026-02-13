Personlig assistent till ung man - dagtid, trygghet och samarbete i fokus
2026-02-13
Vi behöver en toppentimmis!
Är du en person som gillar att ta ansvar, skapa trygghet och bidra till en meningsfull vardag? Då kan detta vara extrajobbet för dig! Jag är en charmig ung man med humor och mycket vilja som söker en snäll, klok och ansvarsfull extra person som assistent. Det finns både en fast rad varannan lördag och ett kvällspass på torsdagar, men det kan bli mer vid sjukdom, semester eller andra oförutsedda händelser. Hos mig får du en arbetsplats där relationen och samarbetet är i fokus. Jag har dubbel assistans och vi gör vardagen tillsammans.
Vem passar hos oss?Hos oss arbetar människor från alla typer av bakgrunder. Det gemensamma är att vi är trygga och stabila personer som möter alla med respekt och förståelse. Har du erfarenhet av att arbeta med barn, exempelvis som idrottsledare eller liknande, eller om du har arbetat med lågaffektivt bemötande, är det ett stort plus - liksom erfarenhet av epilepsi. Du behöver också vara bekväm med att en anhörig, samt en stor och snäll hund, bor i samma hushåll.
Hos oss får du ett arbete där du gör skillnad varje dag, i en miljö där omtanke och samarbete är ledorden.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll samt ber om att få kontakta två av dina referenser.
Om anställningsprocessen: För att allt ska flyta på så smidigt som möjligt vid en eventuell anställning uppskattar vi om du beställer ett aktuellt Personbevis från Skatteverket - välj det som är för "Anställning" och, vid behov, ha ditt arbetstillstånd från Migrationsverket samt övriga relevanta handlingar i ordning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
