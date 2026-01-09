Personlig assistent till ung kvinna i Umeå
2026-01-09
Vi söker dig som vill vara med och skapa en varm, trygg och glädjefylld vardag för en ung kvinna i Umeå. Hon tycker om musik, dans, god mat, att resa och att få röra på sig. Din roll blir att stötta henne i att fortsätta med det som får henne att må bra - rörelse, närvaro och små stunder av vardagsglädje.
Stödet handlar mycket om att vara lyhörd och nära, hjälpa henne i kommunikationen och skapa trygghet i samspelet. I rollen ingår även viss hjälp med personlig hygien, så det är viktigt att du känner dig bekväm med det.
Hon har daglig verksamhet på vardagar, vilket innebär att arbetspassen främst ligger på andra tider. När du arbetar hos henne är du den som skapar lugn, trygghet och ett fint bemötande.
Vi tror att du:
Är närvarande, varm och uppmärksam på individens behov
Tycker om att planera, uppmuntra och delta i aktiviteter som skapar glädje och delaktighet
I det här uppdraget söker vi en kvinnlig assistent.
Erfarenhet av personlig assistans eller vård är meriterande, men det viktigaste är hur du är som person.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Schemarad (tjänstgöringsgrad bestäms vid uppstart), eller timvikariat
Arbetspass dagar, kvällar och nätter med sovande jour
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar.
Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar.
Verksamhetschef
Linn Rydberg linn@helsaab.se 090-2060886
