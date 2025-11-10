Personlig assistent till ung kvinna i Örebro
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-11-10
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Vingåker
, Laxå
eller i hela Sverige
Hej! Jag söker några nya assistenter till vårat härliga tjejgäng!
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?
Så är du tjej mellan 20-40 som brinner för att hjälpa människor och vet vad det innebär att jobba som personlig assistent eller känner dig manad att lära dig. Man måste kunna vara flexibel och inkännande då man jobbar i min vardag och ska få den att flyta på så bra som möjligt. Vilket då innebär att man måste kunna ställa upp om en kollega tex blir sjuk eller vill vara ledig så det blir så lite ofrivilliga förändringar som möjligt i mitt liv, för jag vill kunna leva mitt liv som jag vill, precis som du. Jag är en kvinna på 33 år som sitter i rullstol som behöver hjälp med allt i min vardag, tex laga mat, städa och allt annat som tillhör det härliga vardagslivet men även personlig hygien med mera. Men utöver dom tråkiga vardagssysslorna får du hänga med mig på långpromenader med min hund, följa med mig när jag gör det jag brinner för mest av allt, att kolla på hockey, jag kan vara på match flera gånger i veckan. Annars gillar jag att träffa familj och vänner. Men jag älskar även att vara hemma och bara slappa. Så jag är som du, det är bara att mina ben och armar inte riktigt fungerar som dina. Men jag jobbar precis som du, fast jag har inte valt att jobba inom assistans utan jag jobbar på en ekonomiavdelning för jag gillar inte att torka människor i arslet . Om du känner att du vill hjälpa mig att få min vardag att rulla på precis som din så tycker jag att du ska skicka in din ansökan idag! Eller känns det inte rätt för dig men du vet någon som skulle passa, tipsa den om att ansöka. Hoppas vi ses snart, så kanske just du får chansen att vara en del av mitt härliga tjejgäng!
Som krav ser vi att:
Du har goda kunskaper i det svenska språket i skrift såväl som tal.
Du tål hund
Vi ser det som meriterande om:
Du har erfarenhet av att ha jobbat som personlig assistent
Om anställningen
Anställningen är baserad per timme och vid behov. Arbetstider kan variera mellan dag, kväll, natt och helg. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder en vikarietjänst motsvarande ca 50 %.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har BankID och godkänner att ditt BankID används i tjänsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://www.novumassistans.se/ Arbetsplats
Novum Assistans Kontakt
Kent Pekár kent.pekar@novumassistans.se Jobbnummer
9596341