Personlig assistent till ung kvinna i Örebro
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2025-10-20
Vi söker en personlig assistent till ett uppdrag hos en ung kvinna i Örebro.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande?
Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är van att ta egna initiativ och att du med din personlighet medverkar till att skapa en god stämning. Att du är en lugn och trygg person. Att du är lyhörd och känner in personen du skall jobba med. Du ska kunna jobba självständigt men också i samspel med andra i grupp. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är helt avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet. I uppdraget finns en hund. Vi söker dig som är kvinna mellan 20-40 år. Uppdragsgivaren sitter i rullstol som hon kör själv. Som krav ser vi att:
Du har goda kunskaper i det svenska språket i skrift såväl som tal.
Du tål hund
Vi ser det som meriterande om:
Du har erfarenhet av att ha jobbat som personlig assistent
Om anställningen
Anställningen är baserad per timme och vid behov. Arbetstider kan variera mellan dag, kväll, natt och helg. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Vi erbjuder en vikarietjänst motsvarande ca 50 %.
I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har BankID och godkänner att ditt BankID används i tjänsten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
