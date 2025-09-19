Personlig assistent till ung kvinna i Bollebygd!
2025-09-19
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-09-19Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är tålmodig, lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker dig som har förmågan att hjälpa till att komma igång på morgonen, få struktur på dagen och komma iväg till det som väntar. Som har lätt för att bygga en trygg och fin relation. Du ser vad som behövs i stunden, tar initiativ med omtanke - och blir den som sätter tonen för en bra start på dagen.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos vår kvinnliga kund i 27-årsåldern bosatt i Bollebygd
har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
kan arbeta dag, kväll och natt(7 timmar jour)
har körkort då man kör kundens bil
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete
delar kundens intressen av att åka på utflykter, ex. bada, fika, gå på bio och göra ett besök på Liseberg
har egen bil för att ta sig till arbetsplatsen
Mycket stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 60%.
Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid. Snitt 26 aktiva timmar i veckan + 7 timmar jour, totalt 33 timmar i veckan. Varierande arbetstider, kan variera mellan ex. kl. 10-19, 19-10, 12-21 Ca en natt i veckan där jour utgör 7 timmar.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående, urval sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Lön enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Nathalie Claeyssensnathalie.claeyssens@humana.se Ersättning
