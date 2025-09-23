Personlig assistent till ung kvinna Eslövs kommun
Tindra Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2025-09-23
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tindra Personlig Assistans AB i Eslöv
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige
Är du kvinna som har en hög arbetsmoral, är inkännande, med körkort, tillgång till egen bil och kan börja arbeta nu?
Vi söker personlig assistent till ett mycket trevligt uppdrag i Eslövs kommun.
Kunskap och förståelse för ansvaret som yrket innebär krävs. Du tycker om djur och känner dig bekväm att vistas kring dessa.
Teamet du kommer arbeta med är en liten grupp som tar ansvar för att personens vardag fungerar med hög livskvalité.
Arbetstiderna varierar under veckan med dagpass mellan 7-9 tim, kväll/nattpass mellan 12-15 tim som även innehåller en del jourtimmar. Helgerna är det dygnspass. Det förekommer även några kortare pass med dubbelbemanning.
På Tindra har vi rökfria arbetsplatser.
Innan anställning kan påbörjas behöver vi få referenser från tidigare arbetsplatser, minst två kontaktuppgifter lämnas vid intervju, likaså behöver ett utdrag ur belastningsregistret lämnas in för påseende.
Löpande rekrytering så skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag! Märk din ansökan med HöstA.
Ring oss för mer information på 0435-15730
Kort om Tindra
Vår policy är att ge en bra och personlig service till våra uppdragsgivare med utgångspunkten att alla människor har rätt att leva ett självvalt liv, oberoende av funktionsnedsättning.
Hos Tindra börjar din anställning med en tät dialog under introduktionen. Vi vill säkerställa att du trivs och utvecklas i ditt arbete. De månatliga arbetsplatsträffarna fyller en viktig funktion i din och arbetslagets fortsatta utveckling.
Din anställning omfattas av Fremias kollektivavtal för personliga assistenter. Tindra är mån om sin personal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag till samtliga anställda. Vi vill att du stortrivs, utvecklas och stannar länge hos oss.
Vill du veta mer? Läs gärna vidare på www.tindraassistans.se,
ta en titt på vår Facebook, Tindra personlig assistans eller slå oss en signal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: rekrytering@tindra-ab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HöstA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tindra Personlig Assistans AB
(org.nr 556669-5713) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9522991