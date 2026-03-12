Personlig assistent till ung kvinna - långsiktigt och meningsfullt arbete
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-03-12
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Luleå
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag. Du kommer att arbeta i hemmet hos en 25-årig kvinna som behöver stöd i sin dagliga livsföring. Rollen innebär att vara ett närvarande och tryggt stöd i allt från planering och struktur till kommunikation, aktivering och motivation.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
• Stöd i kommunikation och dagliga rutiner
• Personlig omvårdnad och hygien
• Hushållssysslor och vardagsbestyr
• Planering, struktur och motivering i det dagliga livet
• Aktivitet och socialt stöd
Arbetet utförs i kvinnans hem där både hund och katt finns.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är:
• Lugn, positiv och empatisk
• Flexibel och trygg i dig själv
• Bekväm med att arbeta i team med tydliga rutiner
• Intresserad av ett långsiktigt uppdrag där kontinuitet är viktigt
Erfarenhet av autism och lågaffektivt bemötande är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du får löpande utbildning och handledning.
Du behöver ha mycket god svenska i tal och skrift.Om tjänsten
• Arbetsplats: En by cirka 1 mil från Hjoggböle (Skellefteå)
• Körkort och tillgång till bil krävs
• Arbetstid: Blandat schema dag/kvällstid 09:00-18:00 och natt 18:00-09:00 cirka 3-4 pass per vecka
Ansökan
Vi rekryterar löpande och välkomnar din ansökan så snart som möjligt. Vill du arbeta nära en person och bidra till en trygg och meningsfull vardag? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9793192