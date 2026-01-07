Personlig assistent till ung kille med autism
2026-01-07
Vår kund är en busig kille i 20 års åldern med autism som behöver stöttning och vägledning i sin vardag.
Han har svårigheter inom verbal kommunikation och interaktion med andra. Han är fysiskt aktiv och tycker om att bada, promenera, cykla men även att röra på sig inomhus. Det finns även stunder då han bara vill sitta still en längre period. Viktigt att du inte har lätt för att bli rastlös utan ser möjligheterna i det lilla.
Viktigt i detta arbetet är att man är uppmärksam och kan växla mellan olika tempon. En stor del av ditt arbete är även att ha god tillsyn till vår kund då han är väldigt impulsiv och inte förstår varken konsekvenser eller risker.
Arbetet innebär att följa kunden i sin vardag och hjälpa honom med det han själv inte klarar av att hantera. Ditt arbete innebär även att vara en pedagogisk vän som ger honom möjligheten att utvecklas inom de områden han har svårigheter med.
Han har behov av fysisk närhet som den del i hans kommunikation och samspel.
I arbetet med kunden jobbar vi inspirerat av Son-Rise. En pedagogik som bygger på lågaffektivt bemötande, acceptans och att man följer personens intresse för att genom det kunna skapa utmaningar för kunden som i sin tur ger möjlighet till utveckling.
Kunden deltar i daglig verksamhet under förmiddagen. Tjänsten gäller eftermiddag/kväll samt helg.
Vid lediga dagar kan det förekomma dagtid samt längre pass.
Kunden har dubbelassistans vid vissa aktiviteter.
