Personlig assistent till ung kille i Saltsjöbaden i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-09-04
Är du en aktiv och initiativtagande person som gillar sport och att hitta på saker? Har du erfarenhet från vård och omsorg och vill arbeta nära en person där du verkligen gör skillnad? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Ditt uppdrag
Vi söker en manlig personlig assistent i åldern 20-30 år till en ung kille bosatt på Älgö i Saltsjöbaden, Nacka kommun.
Tjänsten startar omgående.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar ca 15-22 samt helger 10-22.
Som personlig assistent blir du kundens förlängda arm och ger stöd i vardagen, både i hemmet och på fritiden. Han är mycket aktiv och uppskattar sport och rörelse, bland annat basket, tennis och promenader med sin hund - därför söker vi dig som delar hans intresse för ett aktivt liv.
Kunden har cerebral pares och en måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Du kommer att få en individanpassad introduktion i alla delar av hans hjälpbehov och rutiner.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsterna är det krav att du har:
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God fysisk förmåga
- Du måste vara minst 18 år
- God datorvana
- Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat inom vård/omsorg
För tjänsten är det meriterande att du har:
- Erfarenhet av att bemöta utåtagerande beteenden och arbete med lågaffektivt bemötande
- Kunskap och erfarenhet av målgruppen inom LSS
- Utbildning inom vård och omsorg eller motsvarande utbildning
Är det här du?
Vi söker dig som är:
Driven, initiativtagande och aktiv
Lyhörd, ansvarsfull och engagerad
Flexibel och med förmåga att växla mellan självständigt arbete och samarbete
Serviceinriktad och mån om att alltid sätta kundens behov i första hand
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som medarbetare hos oss erbjuds du ett meningsfullt arbete där du är med och gör skillnad i någons vardag. Vi arbetar aktivt med individuella anpassningar för att kunna ge våra kunder en hög kvalitet av stöd och service.
Personlig assistans är en del av Nacka kommuns omsorg och assistansverksamhet som arbetar på uppdrag av Socialtjänsten och Försäkringskassan. Läs mer om oss på: https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/omsorg-och-assistans/personlig-assistans/.
Utdrag från Polisens belastningsregister
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister i samband med anställning. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Begär "digitalt registerutdrag" till din digitala brevlåda i samband med att du skickar in din ansökan för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Emilia Katalina, biträdande verksamhetschef på 08-7187768.
Rekryteringsprocessen består av intervju, kundmöte samt referenstagning. Urvalet sker löpnade och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
