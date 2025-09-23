Personlig assistent till ung aktiv kvinna i Helsingborg
2025-09-23
Vill du ha ett jobb där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Där kvalité och närhet är viktigt. Välkommen till oss på Albatross! Lär känna oss bättre på www.albatross-pa.se
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande och utmanande arbete och som kan hoppa in som vikarie med eventuell möjlighet till fast anställning.
Vår brukare är en glad, pigg och social kvinna i 30 års åldern som söker kvinnlig assistent för att hjälpa henne med allt som rör hennes vardagliga liv. Hennes intressen är många och gärna fulla av energi och aktiviteter. Hon uppskattar att träffa kompisar, lyssna på musik och att hitta på olika aktiviteter. Som hennes assistent följer du med henne på olika fartfyllda aktiviteter och hjälper henne på daglig verksamhet. Det händer även att hon åker på semester vilket kan betyda att du följer med henne tillsammans med andra assistenter. Hennes tal sker via bliss.
Vi söker dig som vill arbeta på ett fyra veckors rullande schema. Tjänsten är 72%. Blandat dag och natturer. Arbete varannan helg.
Albatross personlig assistans AB är det lilla, familjära assistansföretaget. Målsättningen med Albatross är att förbli personliga med högt ställda krav på service och kvalité. Vår grundidé är att varenda brukare, assistent och anhörig tillåts ta plats och har rätt till ett proffsigt, engagerat, individuellt bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
