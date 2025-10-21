Personlig assistent till två härliga syskon i Åstorp - ca 90%
2025-10-21
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet samt bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Våra kunder är två härliga syskon med autism och intellektuell funktionsnedsättning. De behöver stöd av en trygg, inkännande och engagerad personlig assistent - både i hemmet och när de är ute på olika aktiviteter.
Syskonparet har många intressen bland annat musik, promenader, resor, kollektivtrafik och teaterbesök. De uppskattar ett lugnt bemötande, tydliga rutiner och när omgivningen är lyhörd för deras behov.
De har nyligen flyttat till en gemensam lägenhet - vilket gör denna tid extra spännande och viktig!
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos ett syskonpar i 20 års åldern bosatta i Åstorp
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
är lyhörd och empatisk med ett genuint intresse för att hjälpa andra
tål pälsdjur då det finns hund i hemmet
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av liknande arbete inom vård/omsorg
har erfarenhet av arbete med personer med autism
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet och att du har rätt inställning och ett gott samspel med syskonen.
Du arbetar med båda syskonen, men varje arbetspass är dedikerat till att stötta en av dem åt gången - för att skapa trygghet och en nära, personlig relation.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" och tjänsten är på ca 90%. Tjänsten innebär arbete under dagtid, kvällstid och nattetid på vardag och helg.
Arbetstiderna är varierade och man arbetar enligt ett rullande schema. Dagpass: Kl. 06:00-09:30 samt kl. 14:30-18:00 (man arbetar båda passen på en dag) Nattpass: Kl. 18:00-06:00 (aktiv natt)
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
2025 11 01
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Katarina Rooskatarina.roos@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
