Personlig assistent till trettonårig kille i centrala Stockholm - Humana AB

Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-07-06Söker du jobb på eftermiddagar och kvällar? Är du en student som kanske vill jobba efter dina lektioner? Läs vidare!Nu söker Humana en personlig assistent till vår kund Sixten. Sixten är en glad och aktiv 13-årig kille som bor varannan vecka hos sina föräldrar i Hägersten och på Södermalm. Han har Downs syndrom och autism och behöver därför stöd av en personlig assistent i sin vardag, och det är där du kommer in. Sixten kommunicerar framförallt via gester, uttryck och tecken som stöd (TAKK), och trivs som bäst med att lyssna på musik och med alla former av fysisk aktivitet.Vad är dina arbetsuppgifter?När Sixten kommer hem från skolan börjar ditt arbetspass. Sixten behöver stöd i alla delar av tillvaron - att kommunicera, klä av och på, äta, gå på toa och duscha etc. - och du behöver vara närvarande, ta dig tid att lyssna och stötta Sixten för att bidra till hans personliga utveckling. Efter att du har tagit emot honom hittar ni antingen på något hemma eller så stöttar du honom som ledsagare i hans fritidsaktiviteter. Därefter är det middag och passet slutar med att Sixten går och lägger sig.Vad är ditt schema och arbetstider?Vi söker dig som är intresserad av en fast tjänst på ca 35% med start omgående. Arbetspassen är förlagda måndag, onsdag och torsdag kl. 17.30-20:30 samt tisdag kl. 16:00-20:30. Vissa undantag kan förekomma.Vem är du?Ledord är lugn, tålamod, närvaro, humor.Det är viktigt att du är närvarande under dina arbetspass och hela tiden är delaktig i det Sixten gör. Du är en problemlösare med humor som gillar att leka och träna. Det är meriterande om du har jobbat som personlig assistent eller har tidigare erfarenheter av autism, Down syndrom eller pedagogiskt arbete. För att bli aktuell krävs följande:Hund finns i hemmet så det är viktigt att du inte är allergiskGoda kunskaper i det svenska språketDu har god fysik och kan vara aktiv med Sixten i lek och träningDu kan uppvisa ditt utdrag från polisens belastningsregister (beställ gärna redan vid ansökan, mer information längre ner i annonsen)Välkommen med din ansökan!Tjänstgöringsgrad: ca 35%Lön: Fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.Varaktighet: Vi tillämpar tidsbegränsad anställningsform 'så längre uppdraget varar' samt timanställningTillträde: OmgåendeAnsökan:Din ansökan kommer läsas av personal vid Humana, av kunden och dennes anhöriga. Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!Vad händer nu?Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionsnedsättning, krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Registerutdraget ska lämnas till oss som arbetsgivare innan påbörjad anställning. Du beställer själv registerutdraget enligt LSS från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Blanketten du ska välja heter Arbeta med barn med funktionsnedsättning (442.9).Att jobba på HumanaHumana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16 000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9 000 människor.Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Vi arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana HÄRVill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid 20%-40%2021-07-06Sista dag att ansöka är 2021-08-04Humana AB5849967