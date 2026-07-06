Personlig assistent till tonårstjej med stort hästintresse!
Egelin Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-07-06
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Är du den där personen som inte blir stressad av att livet inte alltid går enligt plan, men samtidigt älskar struktur och ordning? Tycker du dessutom att en dag blir lite bättre om den innehåller hästar? Då kanske du precis hittat rätt. 🐴
Vi söker i en personlig assistent till en tjänst på cirka 80%. Eventuellt kan det även bli aktuellt att tillsätta ytterligare en tjänst på lägre tjänstgöringsgrad (cirka 50%).
Du kommer att arbeta med en 14-årig tjej med mycket humor, vilja och energi. Hon har NPF (bla autism, PDA, ADHD och tourettes), IF, gastrostomi och typ 1-diabetes. För att vardagen ska fungera behöver hon tydlighet, förutsägbarhet och trygga personer omkring sig. Och när allt det finns på plats? Då får du lära känna en riktigt härlig tjej.
Hästar är ett av hennes allra största intressen, så har du hästvana, stallvana eller bara trivs i den miljön är det ett stort plus.
Dottern önskar en tjej 20–40 år. Du är en trygg person med tålamod, humor och ett stort hjärta. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav, liksom körkort och tillgång till bil.
Arbetet innebär dag-, kväll-, natt- och helgpass. Vi erbjuder kollektivavtal via Fremia, friskvårdsbidrag och möjlighet till utbildning.
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv. Kanske är det just dig vi letar efter. Maila till jobb@egelin.se
, märk din ansökan SE12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
E-post: jobb@egelin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Egelin Omsorg AB
(org.nr 559264-2853) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994609