Personlig assistent till tonårstjej med hästintresse, 80-100%

Gillar du struktur, tydliga ramar och en vardag som fungerar - men också skratt, engagemang och små guldkorn som gör jobbet meningsfullt?
Vi söker nu en personlig assistent på fast rad om cirka 80-100% till en snart 14-årig tjej. Hon är viljestark, humoristisk och energifylld och har neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning, gastrostomi och typ 1-diabetes. Hon har ett stort behov av förutsägbarhet, tydlighet och trygga vuxna omkring sig. När det fungerar som bäst är hon fantastisk att vara med.
Hästar är en stor del av hennes liv. Hon är i stallet flera gånger i veckan och ridningen är både glädje, motivation och återhämtning. Därför är det ett stort plus om du har hästvana, stallvana eller helt enkelt delar hennes intresse och trivs i den miljön.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tjej mellan 20-40 år och som vill bygga en långsiktig relation. Du är trygg i dig själv, har tålamod och kan behålla lugnet även när situationer blir röriga, intensiva eller känslostarka.
Du behöver vara:
• Lyhörd, flexibel och ha lätt för att anpassa dig efter någon annans dagsform och behov
• Strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att skapa tydlighet och trygghet
• Bekväm med att ta ansvar och fatta beslut i vardagen
• Flytande svenska i tal och skrift är ett krav, eftersom arbetet ställer höga krav på tydlig, konsekvent och situationsanpassad kommunikation
• Ha körkort och tillgång till bil
Erfarenhet från vård eller omsorg är meriterande, men inte avgörande. Personkemi, inställning och engagemang är viktigast. Det medicinska och praktiska lär vi dig.
Om arbetet
Arbetet utgår helt från hennes behov och varierar mellan omvårdnad, struktur och gemensamma aktiviteter. Det kan handla om personlig hygien, sondmatning, medicinering och diabetesvård, men också om att stötta i kommunikation, skapa lugn i övergångar och bidra till en fungerande vardag.
Du följer med där livet händer - i skolan, hemma, i stallet, på sjukhusbesök, konserter, festivaler och andra aktiviteter som ger henne livskvalitet. Som assistent är du både ett praktiskt stöd och en trygg person som hjälper henne att navigera vardagen.
• Fast rad cirka 80-100 % enligt ök.
• Arbetspass 09.00-19.15 och 19.00-07.15
• Kvällspass 19.00-23.00 kan förekomma
• Rullande schema med dag, kväll, natt och helg
• Viss flexibilitet behövs för att kunna möta hennes behov och önskemål
Vi erbjuder
• Trygg och långsiktig anställning med kollektivavtal via Fremia
• Lön 150-180 kr/timme exklusive semesterersättning och OB, beroende på ålder, utbildning och erfarenhet
• Friskvårdsbidrag
Så ansöker du

Skicka några rader om dig själv och berätta varför just du skulle passa i rollen.

Ansökan skickas till: jobb@egelin.se
Skicka några rader om dig själv och berätta varför just du skulle passa i rollen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
