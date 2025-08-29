Personlig assistent till tjej med autism
Om du söker ett jobb med personlig utveckling och kul aktiviteter så hoppas jag att du läser vidare!
Vi letar efter dig som är intresserad av att vara med och bidra till en meningsfull vardag för vår kund.
Jag är en glad tjej på 24 år som bor på en gård med mina föräldrar.
Jag gillar musik, film, dans, sport och att åka på äventyr. Jag gillar också att bara hänga, baka, laga mat, läsa, spela spel och göra vardagliga "jobb" saker.
Jag har en diagnos som innebär att du ibland behöver vara mitt konsekvenstänk och stötta mig med vardagliga sysslor i hemmet och i det privata. Men detta hindrar inte mig från att lära känna nya människor och upptäcka världen, även om det innebär att jag alltid måste ha en assistent med mig.
Vi tror att du är en tjej med ett ungdomligt sinnelag och att du delar mina äventyrliga intressen. Du är en empatisk och trygg person som dessutom är positiv och ansvarstagande i din yrkesroll. Det är viktigt att du gillar att röra på dig då jag tycker om relativt fysiska aktiviteter.
Jag vill gärna att du som söker är intresserad av musik, instrument, drama och kreativa aktiviteter. Då skulle du kunna hjälpa mig att utveckla mitt intresse inom detta. Det är viktigt att du som assistent är initiativtagande då jag själv inte kan planera och utföra aktiviteter på egen hand.
Jag söker nu en assistent som kan jobba något pass i veckan samt hoppa in för ordinarie assistents sjukdom eller ledighet.
Detta jobb går säkert att kombinera med annan sysselsättning, studier eller om man har ett eget företag.
Företagsinformation
Bärkraft Assistans AB är ett företag som arbetar med personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans enligt LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bärkraft Assistans AB
(org.nr 556684-7397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marie Werdelin marie.werdelin@barkraft.se Jobbnummer
9482683