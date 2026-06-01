Personlig assistent till tjej i Töreboda
Vi söker en personlig assistent till en 24-årig tjej som sitter i rullstol och har en intellektuell funktionsnedsättning. Hon bor med sin mamma, pappa och lillasyster, på landet 1 mil söder om Töreboda.
Hon behöver hjälp med daglig omvårdnad, förflyttningar och hjälp med att kontinuerligt tolka omvärlden. Behöver hjälp och stöd i alla förekommande uppgifter.
Arbetet består av att vara med i hemmet och på olika aktiviteter. Arbetstiderna kan vara dagtid, kvällstid och helg. Aktuell tjänstgöringsgrad 50-75 %. Uppstart enligt överenskommelse.
Vi söker en lyhörd person som har förmåga att läsa av aktuellt behov. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet. Körkort och bil behövs för att ta sig till arbetsplatsen. Rökfrihet är ett krav.
Välkommen med din ansökan märkt "LA" senast 2026-07-01 till e-post: info@skaraborgsassistans.com
Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista anställningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos minderåriga samt hos vissa vuxna innan en ev. anställning.
Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av assistansberättigade medlemmar. Vi är idag 44 medlemmar med ca 280 personliga assistenter. Medlemmarna är sina egna arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. Vår verksamhet värnar om assistansreformen och verkar helt utan vinstintresse. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Så ansöker du
