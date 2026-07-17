Personlig Assistent Till Tjej I Tonåren - Dagtid/vaken Natt - Skellefteå
Trygga Assistans I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-07-17
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Vi söker nu personliga assistenter till en tjej i övre tonåren som bor i Skellefteå.
Vi är på jakt efter två assistenter och har två tjänster tillgängliga på vardera 75-80%.
Tjänst ett är förlagd under natten och är främst av övervakande karaktär då flickan behöver aktiv tillsyn dygnet runt.
Tjänst två är förlagd under dagtid och handlar mer om att komma ut på aktiviteter och vardagliga rutiner.
Helgarbete förekommer på båda tjänsterna.
Uppdraget:
Vår kund är en flicka i övre tonåren med ett stort omsorgs och vårdbehov - Som assistent hjälper till med allt från hygien, förflyttningar, kommunikation och ser till så att kund får en meningsfull vardag. Arbetet sker både på egen hand men även med kollega då kunden har en del dubbelassistans (två assistenter närvarande)
Kunden har assistans dygnet runt och under natten är arbetet av övervakande karaktär då kund använder CPAP samt kan få kramper.
Sökande:
Du som söker bör vara en serviceinriktad omsorgsfull kvinna. Du ska vara ansvarsfull och initiativtagande samt duktig på att skapa samt behålla relationer.
Det är meriterande om du som sökande har erfarenhet från vården sedan tidigare eller annan relevant bakgrund då kunden har ett stort vårdbehov.
I övrigt är körkort och tillgång till bil ett måste då kunden varannan vecka befinner sig på ort strax utanför Skellefteå.
Tjänsten kommer starta i slutet av augusti men inskolning samt uppstart sker efter överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten hör av er till Lisa Marklund på 070-366 29 88
Trygg Assistans är ett litet och familjärt företag med kunden och dennes assistenter i fokus. Vi tillämpar kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag. Varje grupp har en egen kund-och personalansvarig som ser till att du trivs och får den hjälp du behöver för att lyckas i ditt arbete. Hos oss känner vi varandra – här är ingen anonym
Eftersom vi känner våra kunder väl, sköter vi vår egen rekrytering. Därför undanber vi oss vänligen men bestämt all kontakt från rekrytering-och bemanningsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: lisaogren@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skellefteå". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygga Assistans i Norr AB
(org.nr 556824-4809)
931 56 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10005399