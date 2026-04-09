Personlig assistent till tjej i Sundsvall, vik vid behov
2026-04-09
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent som timvikarie vid behov hos vår kund i Sundsvall.
Arbetstiderna är följande:
Kl. 08.00-17.00
Kl. 13.00-22.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en tjej i 20-årsåldern som gillar att spela spel på sin mobil och sitt Wii, titta på tv/film och att spela brädspel. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har spastisk diplegi, vilket innebär att hon har en relativt svår spasticitet i benen. Kunden är även döv men har ett cochleaimplantat (CI).
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vi dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor.
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider.
Kunden använder sig av teckenspråk i sin kommunkation.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi ser gärna att du är [egenskap], då stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort och tillgång till bil
Icke rökare
MERITER
Erfarenhet av personlig assistans/annat vårdarbete
Erfarenhet av spastisk diplegi
Sysselsättningsgrad: Timvik vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7534228-1936507". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
https://rehabassistans.teamtailor.com
853 50 SUNDSVALL Arbetsplats
