Personlig assistent till tjej i Skärhamn! Aktiv natt och dag
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tjörn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tjörn
2026-07-10
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Tjörn
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Rollen som personlig assistent kräver en god förmåga att skapa trygga relationer, då arbetet innebär att ge stöd i vardagen med allt vad det innebär. Vår kund är en ung kvinna som gillar att hitta på diverse aktiviteter, såsom en dagsutflykt till Liseberg eller en vistelse vid havet. Vi söker därför dig som trivs med en aktiv assistans, både inomhus och utomhus, och som är kreativ kring att hitta på anpassade aktiviteter. I arbetet är det av stor betydelse att du är uppmärksam och lyhörd till de signaler som vår kund ger dig.
"Jag älskar mitt arbete hos min brukare! Hon är en helt fantastisk tjej som alltid skrattar och är glad, så man får tillbaka så mycket glädje av att hänga med henne. Man går alltid med ett leende till och från jobbet." - Michaela, personlig assistent
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i övre tonåren bosatt i Skärhamn
har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
har B-körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet. Bor du i närheten av Skärhamn är detta inget krav
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg
har erfarenhet av arbete med barn och unga
har erfarenhet av rörelsebegränsade funktionsnedsättningar
har erfarenhet av epilepsi
har erfarenhet av alternativ kommunikation
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
2 tjänster. Aktuell anställningsform är "Sommarvikariat" från nu till och med vecka 33 med en tjänstgöringsgrad på ca 58%. Arbetstiderna varierar mellan 07:00-17:00, 09:00-21:00 och 21:00-07:00 (aktiv/vaken natt)
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Emmelie Karlsson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7498770-2097384". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
471 31 (visa karta
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471 31 SKÄRHAMN Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10000035