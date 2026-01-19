Personlig assistent till tjej i Kalmar, extra
Jag är en 9-årig tjej som bor med min familj och våra hundar i Kalmar. Jag söker kvinnliga assistenter som tycker om att arbeta med barn.
Om mig: Jag gillar naturen, bad och ett aktivt liv och min assistent behöver gilla detsamma. En stor del av min dag går till träning varvat med lek och kreativa sysslor och min assistent behöver hjälpa mig att inspirera och ta initiativ på ett lekfullt sätt. Jag behöver stöd med det mesta i min vardag. Jag har bland annat epilepsi och du som söker kommer få introduktion kring min epilepsi men du behöver känna dig bekväm med att administrera epilepsimedicin vid behov.
Om dig: Jag söker dig som har den fysiska förmågan att assistera mig i olika situationer. För att kunna assistera mig på bästa sätt behöver du vara lyhörd, alert och påhittig. Som person bör du vara lösningsorienterad, ha ett öppet sinne, gilla att busa, vara stresstålig och trygg. Din kommunikation behöver vara tydlig och du behöver ha inlevelse för att lära känna mig och mitt sätt att kommunicera. Jag ser gärna att du som söker delar några av mina intressen. Då vi har hundar kan du som söker inte vara allergisk.
Meriterande kunskaper:
- Det är önskvärt att du har körkort men det är inte ett krav.
- Det är fördelaktigt om du har tidigare erfarenheter av att arbeta med barn med funktionsnedsättning men inget krav.
- Jag kommunicerar med TAKK, ögonstyrd dator och bildkommunikation så det är meriterande om du har erfarenhet av alternativa kommunikationssätt.
Omfattning: Tjänsten är en behovsanställning på timme där du behöver kunna vara tillgänglig och flexibel för att kunna hoppa in på kort varsel. I huvudsak är det arbete på vardagar men även inhopp på helger förekommer. Möjlighet till fast schema finns. Arbetstider: I huvudsak vardagar efter skoltid (13-20) och helger.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
