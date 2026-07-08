Personlig assistent till tjej i habo - 95%, vaken natt
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Habo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Habo
2026-07-08
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Habo
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Vår uppdragsgivare är en glad och social 20‐årig tjej som bor tillsammans med sin familj i Habo. Nu söker vi en personlig assistent till hennes team! Är du en trygg och ansvarsfull person med båda fötterna på jorden, som har nära till skratt och trivs med att arbeta nära människor? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Uppdragsgivaren har personlig assistans dygnet runt då hon har ett omfattande hjälpbehov kopplat till en sjukdom som kräver kontinuerlig tillsyn och övervakning. Arbetet innebär att du ständigt övervakar uppdragsgivarens andning och mående. Det kräver fullt fokus, noggrannhet och ett stort ansvarstagande då det är avgörande att du följer rutiner och vårdplan utan avvikelser. Du behöver vara uppmärksam, kunna agera snabbt vid förändringar och känna dig trygg i att fatta egna beslut vid behov.
Utöver tillsyn följer du med uppdragsgivaren i hennes vardag, exempelvis till arbete eller framtida studier, samt vid fritidsaktiviteter, sociala sammanhang, resor och utflykter. Du anpassar dig efter hennes önskemål och fungerar som ett stöd för att möjliggöra ett aktivt och självständigt liv. I arbetet ingår även dokumentation och ett nära samarbete med familjen.
Vi söker nu en person som vill arbeta 95% vaken natt.
Vem söker vi?
För att ni ska trivas tillsammans tror vi att du är en lugn, stabil och ansvarstagande person med god personlig mognad. Du är empatisk, lyhörd och kommunikativ, med förmåga att skapa trygghet både för uppdragsgivaren och i samarbetet med familjen.
Arbetet innebär ett mycket stort ansvar eftersom det handlar om en annan människas liv och hälsa. Det är därför viktigt att du är noggrann, följer instruktioner utan avvikelser och har förmåga att behålla lugnet även i pressade eller akuta situationer. Du behöver kunna läsa av uppdragsgivarens behov och signaler samt vara trygg i att agera självständigt när situationen kräver det.
Du trivs i en social roll där du följer med i vardagen, oavsett om det handlar om att umgås med vänner, gå på stan, åka buss eller delta i olika aktiviteter.
Erfarenhet av personlig assistans eller annat omvårdnadsarbete är meriterande, men personlig lämplighet och rätt inställning är det som väger tyngst. Du kan inte heller vara allergisk mot pälsdjur då familjen har hund i hemmet.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Deltidstjänst ca 95%
Arbetstider som förekommer är vaken natt
Du får bredvidgång och introduktion med en erfaren assistent
Tillträde sker i Augusti eller enligt överenskommelse
Din ansökan vill vi ha omgående, urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig arbetsledare Anna Nikolaidou på e-post: anna.nikolaidou@kooperativetolja.se
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv I Jönköping, Olja, Ek För
554 75 HABO Arbetsplats
Kooperativet olja Kontakt
Rekryterare
Anna Nikolaidou anna.nikolaidou@kooperativet-olja.se 0760017071 Jobbnummer
9996426