Personlig assistent till tjej i Falun/Säter
2026-02-20
Jag är en 19-årig fartfylld tjej som söker assistenter som vill dra med mig på äventyr. Jag älskar sport, uteliv, musik och min iPad. Än så länge bor jag kvar hemma hos mina familjer men de har lovat att jag ska få egen lägenhet inom en snar framtid. Jag bor varannan vecka i Säter och Falun. Du måste därför ha körkort och bil för att kunna ta dig till jobbet, dessutom ingår det ju att köra mig mellan hem och roliga aktiviteter! Till det har jag dock egen bil, men du kör.
Som person är jag social, lite full i fan och oftast glad men kan bli frustrerad och då blir jag högljudd och har tydligen "en stark vilja" vilket bör bemötas av att du är såväl lyhörd och tålmodig som positiv och övertygande.
Jag behöver hjälp med allt dygnet runt så har du erfarenhet av svår epilepsi och diverse hjälpmedel och känner igen saker såsom hostmaskin, sondmatning och permobilrace är det en stor fördel. Det viktigaste är dock att du är snäll, framåt, rökfri, tål djur och vill jobba med en aktiv tjej.
Jobbar man som assistent i våra familjer är man en del av gänget. Man är där vi är. Familjen vill enbart vara familj och det jobbar bara externa assistenter. Man jobbar dag, kväll, natt och helg. Vårdbehovet är omfattande men livet ska vara kul ändå och du kommer vara en superviktig och uppskattad person för oss alla. Du kommer att ingå i en trygg och erfaren grupp med andra assistenter. Dubbelassistans stor del av dygnet och vaken natt.
Känner du att det här verkligen passar dig och har en referens - sök! Eller motivera varför just du vill lära dig allt som krävs för att hänga med i min snabba vardag i Falun eller i Säter eller både och.
Om assistansyrket
Varje dag gör våra personliga assistenter hjälteinsatser för att
hjälpa andra utsatta människor -
personer som inte klarar allt i vardagen på egen hand.
De flesta assistenterna trivs och är stolta över sitt arbete.
Den tacksamhet som kommer från kunderna och deras anhöriga betyder mycket.
Vi på Omtanken vill gå längre för att höja statusen på
assistansyrket genom att ...
• verkligen se och uppmärksamma varje
assistents egna inspel om verksamheten.
• erbjuda utbildning som utvecklar deras yrkeskompetens inom
ramen för Omtanken Akademi.
Nu kan du bli en av oss.
Om Omtanken Assistans
Omtanken Assistans ett utarbetat koncept för personlig assistans
som bygger på familjekänsla, trygghet och glädje. Ett koncept som fungerat bra
sedan LSS-reformen kom 1994 och då Omtanken bildades. Här är nyckelfaktorer för
Omtankens koncept:
• Omtanke med familjekänsla
• Trygghet
• Skratt och glädje
