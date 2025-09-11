Personlig assistent till tjej i Bromma (vaken natt)
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-11
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Bromma! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten Jag är en tjej i 30 års åldern. På vardagarna går jag på min dagliga verksamhet som du följer med mig till.
Jag tycker mycket om att titta på serier, filmer och älskar djur!
Jag tycker mycket om att vara kreativ, typ pyssla, planera blommor och gå på kattcafé.
Om du tycker om att skämta och har rolig humor kommer vi att klicka! Eftersom att jag älskar djur och kanske planerar att skaffa ett i framtiden så du bör inte vara pälsallergiker. Vem är du? Du är en tjej i åldern 25-45. Jag vill att du ska tala skriva god svenska, du ska vara förstående och inkännande, är utåtriktad, lätt att ta för dig och att du är trygg i dig själv. Eftersom att jag är väldigt kreativ och tycker om att pyssla skadar det inte om du gör det också.
För den som ska anställas i detta uppdrag ska uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Du beställer själv registerutdraget via länken nedanhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vad får du? Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Timanställning, extra vid behov. Kan bli en fast rad. Vi vill att du helst ska kunna jobba alla tider på dygnet, dvs dag kväll och vaken natt (även helger).
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke men även av kundens anhöriga.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9503598