Personlig assistent till tjej i 30-årsåldern, Uddevalla
2026-03-24
Jag söker dig som har tålamod att vinna min tillit och bygga kamratskap. Som tryggt står kvar - fast jag har en jobbig dag. Som jag långsiktigt lär mig att lita på - så att jag vågar vara modig igen. Om tjänsten: Jag söker en personlig assistenter för upp till heltidsarbete. När jag är mer trygg med dig finns goda möjligheter för schemaanställning upp till 95% . I min assistans kan arbetstiderna variera därför är det önskvärt att du har möjlighet att arbeta både dag, kväll och helg. Men jag vill gärna att du skickar in en ansökan även om du bara kan arbeta vissa tider! Om dig: För att ge oss de bästa förutsättningarna att trivas ihop tänker jag att du är en pigg, glad och driven tjej i åldern 25-35. Du är positiv och trygg, ser möjligheter och brinner för att hjälpa andra människor. Du får gärna tycka om djur och natur. Du ska vara rökfri och behöver ha körkort och tillgång till bil då jag bor utanför stan. Det är meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande men det som är avgörande är att du har rätt personlighet och inställning inför uppdraget. Det finns även goda möjligheter till kompetensutveckling.
Jag vill gärna att du skickar med en bild på dig så att jag kan se hur du ser ut och du får gärna ta chansen och lämna en kort videohälsning med din ansökan, det uppskattar jag mycket! Vi ser framemot att få läsa din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig Assistans
9817558