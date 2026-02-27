Personlig assistent till tjej i 20 års åldern i Falun, vikariat 80%.
Är du en som verkligen brinner för att andra ska nå sina mål och leva sitt liv fullt ut! Perfekt, läs vidare då det kan vara dig vi söker!
Jag är en tjej i 20årsålders som bor tillsammans med min familj i Falun. Jag arbetar dagtid på vardagar och på fritiden tycker jag om att lyssna på musik, kolla sport, träna och vara ute i naturen.
Du som assistent behöver vara flexibel, anpassningsbar och stötta mig i mina vardagssysslor. Jag ser gärna att du som söker har humor, är framåt, motiverande, strukturerad och trygg i din roll som assistent.
Arbetsplatsen är där jag befinner mig så du behöver vara flexibel i ditt arbete.
Jag lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Pälsdjur finns i hemmet.
Om dig vi söker:
Vi tror att du är motiverande och gillar att peppa andra. Du är lugn, trygg och säker i din roll och i dig själv. Det är en fördel om du har arbetat inom området tidigare.
Kunden föredrar kvinnliga sökande med liknande intressen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Krav för tjänsten:
Körkort.
Ej pälsdjursallergi.Om tjänsten
80% vikariat på 1 år, arbetstiderna är dagtid och helgarbete förekommer också.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan annons tidens utgång.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi!
