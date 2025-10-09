Personlig assistent till sportig tjej i Solna!
2025-10-09
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Solna! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Vi söker en personlig assistent till en mycket positiv, aktiv och sportig tjej i 30årsåldern. Hon är intresserad av att bio, gå på gym/workout och träffa kompisar samt att spela elhockey och bågskytte. Hon har som mål med sin assistans att kunna bli mer självständig och göra saker mer spontant.
Vem är du?
Du som söker tjänsten är tjej, mellan 25 år och 40 år och du bör vara aktiv, glad och pigg samt vara intresserad av idrott och att träffa människor. Du kan hantera spontana utflykter och händelser. Du är noggrann, ansvarsfull och strukturerad samt har förmågan att lyssna in andra personer och förstå arbetet som personlig assistent. Det är också viktigt att du är ärlig, tycker om att arbeta och har förmåga att skapa en positiv atmosfär omkring dig. En positiv egenskap vi gärna ser är att du är initiativrik, och gärna kommer med egna förslag om idéer och saker att hitta på!
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Timvikarier vid behov, finns även möjlighet till fasta pass för rätt person.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
