Personlig assistent till sommarvikariat med aktiv natt - 80% i Ödeshög!
2026-03-30
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vi ser gärna kvinnliga sökande för tjänsten, men stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Vår kund är en väldigt glad och positiv 14-årig tjej som tycker om att kasta boll, kolla disneyfilmer och lyssna på musik. När det är fint väder tycker hon om att vara ute och går gärna på promenader. Hon är rullstolsburen och har inget verbalt tal, utan kommunicerar med kroppsspråk.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har goda kunskaper i svenska
tål pälsdjur, då det finns en hund i hushållet
körkort och tillgång till egen bil
har god fysik
är rökfri
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av yrket personlig assistans eller likvärdigt arbete
har erfarenhet av sondmatning
har erfarenhet av cpap-apparat
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "vikariat" med startdatum den 2026-06-12 t.o.m. 2026-08-06 och en tjänstgöringsgrad på cirka 80 %. Arbetspassen kan vara både vardagar och helger. Arbetstiderna är aktiv natt mellan kl. 21:30-07:00. Finns möjlighet att börja som timvikarie innan vikariatet och det kan också finnas möjlighet till arbete efter sommaren.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde för vikariatet är 2026-06-12 eller enligt överenskommelse för timvikariat innan dess.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerén elin.hjeren@hotmail.com Så ansöker du
