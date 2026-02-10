Personlig assistent till social och konstintresserad kvinna Västra Frölunda
2026-02-10
Vi söker dig som är 35 år och uppåt som vill vara med och skapa en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för en glad, social och konstintresserad kvinna i 40-årsåldern. Hon kommer snart att flytta till egen bostad och har stöd av ett litet, engagerat team av assistenter som arbetar nära henne.
Om brukaren
Hon tycker om att bada, rida, lyssna på musik, åka kollektivt och cykla på sin trehjuling. Hon kommunicerar på både svenska och engelska och uppskattar gemenskap, skratt och fina stunder tillsammans med sina assistenter.
På grund av sina funktionsvariationer behöver hon stöd i sin vardag - både fysiskt och kognitivt. Hon har en rörelsenedsättning och balanssvårigheter och använder rullator eller rullstol vid förflyttning. Hon har även ett intellektuellt funktionshinder och behöver ibland tydlig struktur, lugn guidning och trygghet i olika vardagssituationer.
Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i hennes liv och en del av hennes vardag. Ditt arbete handlar om att skapa trygghet, delaktighet och livsglädje. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad (hygien, påklädning med mera)
Matlagning, städning och tvätt
Stöd vid aktiviteter, promenader och utflykter
Följa med på vårdbesök och behandlingar
Planering och bokning av vardagliga aktiviteter
Vi söker en kvinnlig assistent som är fysiskt stark och tycker om att vara aktiv i vardagen. Du är en lugn, tålmodig och positiv person som är lyhörd för andras behov och trivs med att arbeta nära en annan människa. För dig är respekt för brukarens integritet och självbestämmande en självklarhet.
Du kan arbeta självständigt men uppskattar också samarbetet i ett team. Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande och behärskar svenska i tal och skrift.
Erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men det viktigaste är att du har ett varmt hjärta, engagemang och en vilja att vara ett tryggt stöd i vardagen.
Arbetstid
Fasta schematider: tisdagar kl.12.00 - 08.30 (inkl. jour på natten) och torsdagar kl. 11.00 - 8.30 (inkl. jour).
Under introduktionen, som är betald, kommer du att gå bredvid ordinarie assistenter för att lära dig alla rutiner. Tillträde omgående.
Linnea Assistans är ett väletablerat assistansföretag med stort fokus på kvalitet. Vi anser att bra lön, goda arbetsvillkor, friskvård är en förutsättning för att motivera kompetent personal. Som anställd på Linnea Assistans erbjuds du även löpande utbildningar och stöd av oss som arbetsgivare, allt för att för att upprätthålla en bra arbetsmiljö och säkra kvaliteten i den personliga assistansen. Våra uppdragsgivare finns i Stockholm, Södermanland, Kalmar län och Västra Götaland. Vi har kollektivavtal med kommunalarbetsförbundet.
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: annelie@linneaassistans.se
Detta är ett heltidsjobb. Linnea Assistans AB
421 65 VÄSTRA FRÖLUNDA
Verksamhetschef
Annelie Englund annelie@linneaassistans.se 08-40025070, 0735203015
