Personlig assistent till social och konstintresserad kvinna i Göteborg
Linnea Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linnea Assistans AB i Göteborg
, Borås
, Ulricehamn
, Karlskoga
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och skapa en meningsfull vardag för en glad, social och konstintresserad kvinna i 40-årsåldern. Hon bor i egen bostad och har stöd av ett litet team av engagerade assistenter.
Om brukaren
Hon tycker om att bada, rida, lyssna på musik, åka kollektivt och cykla på sin trehjuling. Hon kommunicerar på både svenska och engelska och uppskattar att umgås och skratta tillsammans med sina assistenter.
På grund av funktionsvariationer behöver hon stöd i hela sin vardag - både fysiskt och kognitivt. Hon har en rörelsenedsättning och balanssvårigheter, vilket innebär att hon använder rullator eller rullstol vid förflyttning. Hon har också ett intellektuellt funktionshinder och behöver ibland tydlig struktur och guidning i olika vardagssituationer
Som personlig assistent kommer du att vara ett tryggt och socialt stöd i hennes vardag. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad (hygien, påklädning m.m.)
Matlagning, städning och tvätt
Stöd vid aktiviteter, promenader och utflykter
Följa med på vårdbesök och behandlingar
Planering och bokning av vardagliga aktiviteter
Vi söker kvinnliga assistenter som är fysiskt starka och orkar vara aktiva i vardagen. Du är lugn, tålmodig, varm och lyhörd, och trivs med att arbeta nära en annan människa. Du kan arbeta självständigt, men samarbetar också väl i team.
Vi ser gärna att du är flexibel, ansvarstagande och behärskar det svenska språket i tal och skrift.
Erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men din personlighet och vilja att vara ett stöd i vardagen är viktigast!
Arbetstid
Arbetspassen är varierande: dag, kväll och natt.
Tjänsten kan innebära extraarbete vid behov eller fasta pass enligt överenskommelse.
Under introduktionen, som är betald, kommer du att gå bredvid ordinarie assistenter för att lära dig alla rutiner. Tillträde snarast.
Linnea Assistans är ett väletablerat assistansföretag med stort fokus på kvalitet. Vi anser att bra lön, goda arbetsvillkor, friskvård är en förutsättning för att motivera kompetent personal. Som anställd på Linnea Assistans erbjuds du även löpande utbildningar och stöd av oss som arbetsgivare, allt för att för att upprätthålla en bra arbetsmiljö och säkra kvaliteten i den personliga assistansen. Våra uppdragsgivare finns i Stockholm, Södermanland, Kalmar län och Västra Götaland. Vi har kollektivavtal med kommunalarbetsförbundet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: annelie@linneaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent Göteborg". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linnea Assistans AB
(org.nr 556814-4751)
. (visa karta
)
424 57 GUNNILSE Kontakt
Verksamhetschef
Annelie Englund annelie@linneaassistans.se 08-40025070, 0735203015 Jobbnummer
9475288