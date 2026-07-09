Personlig assistent till social och aktiv 8-åring
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-07-09
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Bli en viktig del av Kundens vardag!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad varje dag? Kunden är en glad och energisk 7-åring som söker en engagerad personlig assistent som vill stötta honom i vardagen och bidra till en aktiv, trygg och rolig tillvaro.
Om Kunden: Kunden har en omfattande CP-skada och saknar verbalt språk, men uttrycker sig tydligt med mimik och humör. Han behöver stöd i alla delar av sin vardag; personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktivering och viss läkemedelshantering.
Han älskar när det händer saker och uppskattar socialt umgänge, musik, sång och rörelse. Trots sin stora rörelse nedsättning mår han bäst av att få vara aktiv med hjälp av olika hjälpmedel. Han sim-tränar, går på parasportskola, badar mycket och åker skidor i specialanpassad utrustning när familjen är i fritidshuset.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang. Du behöver inte tidigare ha jobbat inom personlig assistans – har du erfarenhet av att jobba med människor eller barn, inom vård eller omsorg, är det ett plus.
Praktisk information:
Arbetstid: Varierande enligt schema (dag/kväll/helg)
Placering: Huddinge
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
• Trygg introduktion
• Aktiv och omväxlande arbetsmiljö
Utdrag från belastningsregistret kommer att ske innan anställning kan påbörja så det är bra om du har ett aktuellt belastningsregister redo
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan!
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera Assistans.
• --Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
141 33 HUDDINGE Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9998727