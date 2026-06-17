Personlig assistent till social och aktiv 7-åring
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inkludera assistans i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Bli en viktig del av Kundens vardag!
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör verklig skillnad varje dag? Kunden är en glad och energisk 7-åring som söker en engagerad personlig assistent som vill stötta honom i vardagen och bidra till en aktiv, trygg och rolig tillvaro.
Om Kunden: Kunden har en omfattande CP-skada och saknar verbalt språk, men uttrycker sig tydligt med mimik och humör. Han behöver stöd i alla delar av sin vardag; personlig omvårdnad, matsituationer, förflyttningar, aktivering och viss läkemedelshantering.
Han älskar när det händer saker och uppskattar socialt umgänge, musik, sång och rörelse. Trots sin stora rörelsenedsättning mår han bäst av att få vara aktiv med hjälp av olika hjälpmedel. Han simtränar, går på parasportskola, badar mycket och åker skidor i specialanpassad utrustning när familjen är i fritidshuset.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang. Du behöver inte tidigare ha jobbat inom personlig assistans – har du erfarenhet av att jobba med människor eller barn, inom vård eller omsorg, är det ett plus.
Praktisk information:
Arbetstid: Varierande enligt schema (dag/kväll/helg)
Placering: Huddinge
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
• Trygg introduktion
• Aktiv och omväxlande arbetsmiljö
Företagsinformation
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och –villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
. (visa karta
)
451 72 UDDEVALLA Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
Dardan Bllacak Dardan.bllacak@inkluderaassistans.se Jobbnummer
9968961