Personlig assistent till social man i Särö, Kungsbacka
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
2026-02-25
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en varm och humoristisk man i 60-årsåldern. Tjänsten är på 40 %.
Kunden bor tillsammans med sin fru i Särö och har en nära relation med sina barn och barnbarn. I hemmet är det ofta mycket på gång, allt från middagar till spontana besök. Det sociala betyder mycket för honom, samtidigt som han också värdesätter återhämtning och egen tid.
Han tycker om att prata om sina många intressen, bland annat båtar, trädgård, promenader och fåglar. Han uppskattar både goda samtal och stunder av stillhet.
Efter en fallolycka är han rullstolsburen och förlamad från bröstet och ner. Som personlig assistent blir du ett viktigt stöd i vardagen och hjälper bland annat till med:
Personlig omvårdnad (t.ex. påklädning, hygien, skötsel av suprapubiskateter)
Påklädning (kläder, maggördel, stödstrumpor)
Förflyttningar med hjälp av lift
Träning och kontrakturprofulax
Han kan berätta hur han vill ha det och kan ge instruktioner.
Eftersom det är svårt att ta sig till hemmet med buss behöver du ha tillgång till bil, moped eller cykel.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Vi ser gärna att du är:
Lyhörd och flexibel, du kan anpassa dig efter kundens dagsform
Ansvarstagande, pålitlig och noggrann
Gärna med vårderfarenhet eller utbildning
En social och lugn person med glimten i ögat
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillgänglig för att hoppa in med kort varsel
Har B-körkort
Övrig information
Arbetstider: Rullande två veckoschema enligt följande:
Jämna veckor: lördag kl. 10:30-21:00
Ojämna veckor: tisdag kl. 10:30-22:00 och torsdag kl. 10:30-21:00
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Tjänstgöringsgrad: ca 40 %
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Jenny Söderman, Verksamhetschef, 010-130 36 14
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
