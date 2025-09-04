Personlig assistent till social man i 70-årsålden i Uppsala!
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-09-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Nu söker vi assistenter till en av våra manliga kunder i Uppsala.
Kunden har MS och behöver stöd och hjälp med det mesta i vardagen. Kunden är energisk,
social och har ett gott sinne för humor samt ett stort intresse för både musik och historia.
Kunden har stort vårdbehov, så viktigt att du har kunskap om vård.
Då det ingår i uppdraget att skriva och diktera, är det mycket viktigt att du
behärskar svenska i tal och skrift obehindrat. Du kommer att skriva mycket för hand.
Du som söker passar in på följande:
• Har öga för vad som behöver göras i ett hem
• Har förmågan att anpassa dig i olika situationer
• Pratglad och positiv
• Har stor respekt för kundens självbestämmanderätt
• Är en kollega att lita på och som kan samarbeta
Stämmer beskrivningen in på dig så önskar vi att du söker tjänsten så snart som möjligt.
Arbetstiderna dagtid, fast rad på 35%
Vi kräver utdrag från belastningsregistret hos samtliga kunder.
Beställ utdrag från belastningsregistret redan nu på Polisen.se för snabbare uppstart. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Jian Chowdhury 0722344549 Jobbnummer
9491849