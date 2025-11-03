Personlig assistent till rullstolsburen man på Kungsholmen
2025-11-03
Välkommen till oss
Här får du i rollen som personlig assistent möjlighet att vara en viktig del i att stötta individer till ett mer självständigt och meningsfullt liv.
Vi söker vikarie/extra personal som tycker om att arbeta med att ge stöd till andra på vår enhet som består av personlig assistans för personer med funktionsnedsättning.
Din roll
Som personlig assistent stöttar du en man i 60 års åldern som efter en olycka har en förvärvad hjärnskada, är rullstolsburen och behöver stöd i sitt dagliga liv.
Du som assistent hjälper till med all personlig omvårdad, förflyttningar, matlagning, skötsel av hemmet, ledsagning m.m.
Mannen är boende på Kungsholmen.
Arbetstid: Tjänstgöring vid behov, avser både veckor under dagtid, kvällstid och helger. Vissa pass är även dubbelbemanning.
Din kompetens och erfarenhet
Omvårdnadsutbildning samt erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är ett krav. Kompetens inom lyftteknik är meriterande.
Vi lägger i denna rekrytering särskild vikt vid följande förmågor och färdigheter:
Du har förståelse för vad det innebär att arbeta i någon annans hem och har ett gott bemötande och god serviceanda.
Du är kommunikativ och har ett lugnt förhållningssätt gentemot kund och kollegor.
Det är viktigt att du kan ta egna initiativ, ha lätt för att samarbeta och att du är flexibel i ditt arbetssätt.
Punktlighet och pålitlighet är viktigt för kunden.
Du har digitala färdigheter i journalföring, tidrapportering samt följer rutiner och riktlinjer för arbetet.
Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga med kollegor där kundens behov alltid är i fokus.
I arbetet med kund är det till fördel att ha en fysisk styrka då mer kraft kan behövas i vissa moment.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
Vi rekryterar utan personligt brev för att kunna fokusera på de kompetenser och erfarenheter som behövs för tjänsten. Du ansöker därför genom att bifoga ditt CV och genom att svara på några urvalsfrågor. Urval görs utifrån dina svar på frågorna och på den information du lämnat i ditt CV. Vi önskar att dina svar på urvalsfrågorna hänger ihop med innehållet i ditt CV
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna. https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/kungsholmen/
kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning och du får även gärna besöka vår https://facebook.com/kungsholmensdf.
Avdelningen för socialtjänst ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt fält- och fritidsverksamhet. Under 2025 kommer ansvaret för parkleksverksamhet övergå till avdelningen. Vid anställning på vissa tjänster inom Socialtjänstavdelningen kan belastningsregister komma att krävas.
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6222". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad Kontakt
Nina Nordlund, enhetschef nina.nordlund@stockholm.se 08-50808780 Jobbnummer
9585223