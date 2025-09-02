Personlig assistent till positiv och aktiv man med rörelsehinder
2025-09-02
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Assistans AB!
SAAND Assistans AB är verksamma inom personlig assistans och ledsagning. Vi har idag kontor i Kristianstad, Malmö, Solna, Sundsvall, Örebro och med huvudkontoret i Linköping.
• *********************
JOBBET HOS UPPDRAGSGIVARE:
Uppdragsgivaren är en man i 50-års åldern med ett rörelsehinder och behöver bl a hjälp med grundläggande behov såsom personlig hygien, på - och avklädning samt sedvanliga hushållssysslor som att städa, tvätta, handla, laga mat och träna. Men även vid arbete och sin aktiva fritid
Han har assistans dag/kväll och helg och bor i en lägenhet i centrala Linköping.
DU SOM SÖKER:
Har ett gott omdöme och är lyhörd för uppdragsgivarens behov. Du får gärna gilla att munhuggas och uppskattar att vara i sociala sammanhang.
Andra egenskaper som vi tror du har är ansvarskänsla, pålitlighet och en personlig mognad. Åldern är inte det viktigaste, men att du är "vuxen" och förstår vad det innebär att ha ett hem och barn i tonåren. Vi tror vidare att du är flexibel och är en omtänksam person.
Tidigare erfarenhet och/eller utbildning är meriterande men inget krav då personkemin är avgörande.
Viktigt att du behärskar svenska språket mycket väl både i tal och skrift.
Stor vikt läggs på dina personliga egenskaper och lämplighet för jobbet.
DET HÄR ERBJUDS DU:
Du är lika viktig oavsett om du är ordinarie eller jobbar extra vid behov. Vår uppdragsgivare är en god lagkapten och är mån om ett gott arbetsklimat.
Självklart får du gå introduktion och lära känna dig för innan du börjar jobba.
Vi erbjuder marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, semestervillkor. Alla anställda har möjlighet att nyttja ett friskvårdsbidrag på upp till 3000 kr beroende på tjänstgöringsgrad.
TJÄNSTGÖRINGSGRAD OCH ARBETSTID:
Mestadels dagtid med pass 07.30-18.00, samt varannan helg.
TILLTRÄDE:
Vi arbetar med löpande rekrytering. Introduktion kan ske per omgående.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: mattias@saandassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA Linköping". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Service & Omsorg AB
(org.nr 559020-4680), http://www.saand.se
Platensgatan 25 1TR (visa karta
)
582 20 LINKÖPING Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Mattias Karlsson mattias@saandassistans.se Jobbnummer
9487059