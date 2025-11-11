Personlig assistent till pojke. Timvikarie - kan leda till ordinarie tjänst
2025-11-11
JA-assistans AB söker personlig assistent till en pojke på 3,5 år, boende med sin familj i Gävle. Tjänsten är i första hand timvikariat, dvs du arbetar som vikarie vid ordinarie personals frånvaro. Kan leda till ordinarie tjänst.
Kunden har en medfödd hjärnskada, CP-skada och epilepsi.
Arbetsplatsen är främst i kundens hem, men i perioder även på sjukhus.
Vi söker dig som har en lugn och trygg personlighet och stor respekt för allas lika värde. Du får gärna ha några års arbetslivserfarenhet. Barnskötarutbildning kan vara meriterande. Dock är personlig lämplighet och personkemi viktigast.
Att vara rökfri och ha goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Löneformen är timlön utifrån branschpraxis. OB-ersättning, semester och övriga förmåner/ villkor enligt kollektivavtal. Betald introduktion påbörjas enligt överenskommelse.
Din skriftliga ansökan innehållande CV och personligt brev vill vi ha så snart som möjligt. Dock senast 2025-11-28.
Ange ref JA-2521
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: info@ja-assistans.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JA-2521".
Ja-Assistans AB (org.nr 556747-3722), http://ja-assistans.com
