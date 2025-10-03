Personlig assistent till pojke i Hisings Backa - huvudsakligen helger
Treklövern Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Treklövern Assistans AB i Göteborg
Vi söker dig som vill göra skillnad i vardagen för en pojke i Hisings Backa. Som personlig assistent blir du ett stöd i hemmet och, framför allt, en följeslagare på olika aktiviteter utanför hemmet - där lek, rörelse och upptåg står i fokus. Din insats bidrar till en trygg, meningsfull och aktiv vardag för honom.
Observera: Arbetet är i huvudsak förlagt till helger. Arbetstiderna kan variera beroende på helg och planerade aktiviteter, vilket kräver flexibilitet och engagemang. Vi ser gärna att du ansöker till jobbet först efter att du kan säkerställa tillgänglighet för arbete under helger.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, pålitlig och har stort tålamod.
Har god fysisk förmåga, då arbetet kan innebära praktiska moment och mycket aktivitet utomhus.
Är flexibel och kan anpassa dig efter pojkens dagsform och behov.
Är initiativrik, trygg i dig själv och kan skapa en stimulerande och rolig miljö.
Har erfarenhet av arbete med barn eller personlig assistans är meriterande, men rätt personlighet är viktigast.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Timanställning.
Arbetet sker huvudsakligen på helger.
Omfattning cirka 50 % per månad (varierar beroende på behov och aktiviteter).
Arbete sker både i hemmet och på aktiviteter utanför.
Lön & ersättningar:
Individuell lönesättning.
Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Vill du bli en viktig del av pojkens vardag och bidra till att han får ett meningsfullt och aktivt liv? Skicka gärna in en kort presentation av dig själv och varför du tror att du passar för tjänsten.
Rekryteringsprocess:
Vi kontaktar löpande intressanta kandidater, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Som en del av rekryteringen genomförs alltid bakgrundskontroll. Om du erbjuds tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister (för arbete med barn med funktionsnedsättning): Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: pranaomsorg@gmail.com Arbetsgivare Treklövern Assistans AB
(org.nr 559203-8201)
422 44 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Treklövern assistans AB Jobbnummer
9539429