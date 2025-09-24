Personlig assistent till pojke i Enskededalen
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlshamn
2025-09-24
, Sölvesborg
, Olofström
, Bromölla
, Ronneby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carelli Assistans AB i Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
, Ronneby
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker omgående dig som vill arbeta deltid som personlig assistent hos en 10-årig pojke med autism.
Om rollen
Som personlig assistent kommer du vara ett stöd i alla delar av vardagen både i och utanför hemmet med allt från personlig hygien, tvätt, städning och aktiviteter.
Vem är du
Vi söker en personlig assistent med ett lugnt och empatiskt sätt. Arbetet är förlagt till två vardagar em/kväll kl:15.30-20.30 samt lördagar kl:10-17.
Då pojken är väldigt aktiv är det viktigt att du är alert och uppmärksam samt tycker om att röra på dig. Du är lyhörd och kan arbeta utifrån tydliga instruktioner samt ta egna initiativ. Du måste kunna skriva och tala svenska då vi dokumenterar kundens vardag.
Har du erfarenhet av autism är det ett meriterande, men det viktigaste är personkemin och att du är engagerad och trygg i din roll.
Kunden ser gärna manliga sökande.
Vad kan du förvänta dig av jobbet
Här får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Som arbetsgivare erbjuder vi
Friskvårdsbidrag
Basutbildning inom personlig assistans
Möjlighet till vidareutbildningar
Ett stort stöd i ditt arbete som personlig assistent
Vill du vara en del av och skapa en trygg tillvaro i kundens liv? Då ser vi fram emot att höra från dig.
Vi har som policy att som en del av rekryteringsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan di börjar arbeta. Du beställer själv registerutdrag från polisen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063), http://www.carelli.se Kontakt
Områdeschef
Lena Tempelman 0704207050 Jobbnummer
9525086