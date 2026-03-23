Personlig assistent till pojke - Timvikarie, främst vaken natt
Är du assistenten jag letar efter?
Hej! Jag är en pojke på snart 4 år, jag bor i Gävle tillsammans med min mamma, pappa och storasyster. Jag föddes med hjärnskada, CP-skada och epilepsi, därmed är jag i behov av assistans dygnet runt. Mina assistenter jobbar olika tider, antingen förmiddag, eftermiddag eller vaken natt.
Jag är väldigt snäll och go', många brukar säga att jag är en riktig charmör. Oftast är jag hemma om dagarna, jag har många hjälpmedel som jag behöver vara i närheten av. Men någon gång under dagen vill jag gärna ta en promenad i min vagn, så den som ska jobba hos mig bör också tycka det är trevligt. Sång och musik är också en stor del av min vardag, jag gillar när assistenterna sjunger för mig, det roligt när de bjuder på sig själva.
Är jag inte hemma så befinner jag mig troligtvis på sjukhuset, jag brukar vara där några dagar varje månad, ibland mer och ibland mindre. Detta innebär att arbetsplatsen är där jag befinner mig.
Den som ska jobba hos mig vill jag ska vara snäll, ha respekt för att alla kan vara olika, det kan vara bra om du har erfarenhet av epilepsi. Viktigt att du är lyhörd, för det är fortfarande mamma och pappa som bestämmer över mig (ända fram tills jag är 18, säger dom...).
Att du pratar bra svenska är ett krav och jag vill inte att du röker.
Jag söker assistenter tillsammans med JA-assistans, det är ett litet företag med ungefär 15 kunder. De har sitt kontor i Ockelbo.
Löneformen är timlön utifrån branschpraxis. OB-ersättning, semester och övriga förmåner/ villkor enligt kollektivavtal. Betald introduktion påbörjas enligt överenskommelse.
För att få jobba med mig måste du visa utdrag från belastningsregistret, det beställer du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Det är ett krav att du ska ha Bank-ID och senare i höst även tillgång till Kivra.
Skicka in ditt CV och personligt brev så snart som möjligt, dock senast 2026-04-13.
Ange referensnummer: JA-2605
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: info@ja-assistans.com
