Personlig assistent till mode/inredningsintresserad kvinna i Mölndal, tj...

2025-11-12
Jag är en 40-årig kvinna med ett aktivt liv i Mölndal som söker en personlig assistent. Jag har ett stort intresse för bland annat inredning, mode och resor. Bortsett från att jag har min muskelsjukdom så är jag precis som vem som helst och vill också att du ser och behandlar mig så. För mig är det viktigt att prestera väl på mitt arbete och vanligtvis är min personliga assistent med mig på jobbet.
Jag är en person som uppskattar ordning och reda, både i hemmet och i min planering. Därför är det av stor vikt att du är en pålitlig och organiserad person. Jag har en förhoppning om att vi ska kunna bli ett team och att du ska kunna se dig själv som mer än en assistent, samtidigt som du respekterar min integritet. Min önskan är att du som söker tjänsten är en kvinna ungefär i min ålder (25-40 år).
Om tjänsten:
Arbetspassen är i dagsläget varje fredag kl. 09:00-17:00, med extra vid behov.
Körkort är ett krav, men du behöver inte ha egen bil.
Urval sker löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag. Då jag lägger större vikt vid personkemi än tidigare arbetslivserfarenhet, ser jag gärna att ansökan innehåller ett foto och en presentation av dig.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Sara Christiansson sara.christiansson@hederaassistans.se Jobbnummer
9601655