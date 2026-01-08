Personlig assistent till matintresserad man i Stockholm
2026-01-08
Jag är en man i 60 års åldern som bor på södra sidan av Stockholm. Jag har ett stort mat intresse så om du delar det med mig är det ett plus.
Du är mina ben, händerna och ögon, samt min tolk. Jag behöver hjälp med allt i min vardag och du är där för att assistera mig med det. Exempelvis på- och avklädning, personlig hygien med mera.
Din tjänst hos mig innebär varierade arbetstider, både dag, kväll och natt. På grund av arbetets karaktär söker jag endast kvinnor. Bra om du har lätt till skratt och ett sinne för humor. Också viktigt att du är lyhörd och har hög arbetsmoral när arbetet kräver det. God kunskap i Svenska språket är önskvärt.
Kollektivavtal finns mellan Fremia & kommunal.
Du som söker tjänsten bör ha med dig CV.
Intervju sker löpande, så välkommen med din ansökan
Before STIL make a contract for this job you need to show a record from the Swedish criminal registry which you can apply at the police, at the following link: https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/blankett-4429-LSS-belastningsregistret/ Ersättning
Tim lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9674669