Personlig assistent till manlig uppdragsgivare i Jönköping
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-07-24
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vår uppdragsgivare är en aktiv och social man boende i centrala Jönköping. För att få hans vardag att fungera behöver han hjälp och stöttning under dygnets alla timmar. Vi söker dig som är intresserad av att förstärka vårt assistentteam.
Vad innehåller tjänsten
Personlig assistent handlar om att engagera sig för en annan människa som behöver hjälp med de saker i vardagen som många tar för att ge, allt från personlig omvårdnad, sköta hemmet, matlagning och inköp. Du kommer även att motivera och engagera våra uppdragsgivare till att delta och utföra aktiviteter. Intressen som vår uppdragsgivare har är att lyssna på musik, fotografera, surfa på datorn, idrott, fika samt att träffa släkt och vänner.
Vad krävs
Vi söker dig som är 40 år eller äldre med hjärtat på det rätta stället. Till sättet är du lugnt, ordningsam, empatisk och utåtriktad. Du har en god initiativförmåga och kan motivera och engagera vår uppdragsgivare utifrån hans behov och anpassade stödet du ger efter hans status. Tidigare erfarenhet från yrket eller liknande arbete med personer med funktionsvarianter ex. autism/Aspergers är meriterande men störst vikt läggs vid din personliga lämplighet.
Du kommer att köra uppdragsgivarens bil i tjänsten, körkort är därför ett krav. Du kommunicerar svenska obehindrat i tal och skrift. Rökfrihet är också ett krav.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete med goda anställningsvillkor, där din insats gör skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att utveckla kvaliteten och den personliga assistenten som erbjuder flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Två deltidstjänster på 47% vardera
Arbetstider som förekommer är i form av dygnspass, jour på natten
Tillträde 1 september, eller enligt överenskommelse
Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid och erfaren assistent
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Frida Ekman, frida.ekman@kooperativetolja.se
Urval och intervjuer sker löpande så skickas i din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv I Jönköping, Olja, Ek För
553 22 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kooperativet olja Kontakt
Rekryterare
Frida Ekman frida.ekman@kooperativet-olja.se 0761761037 Jobbnummer
10010918