Personlig assistent till manlig uppdragsgivare i centrala Jönköping (Delvis
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2026-01-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi personliga assistenter till en av våra uppdragsgivare, en kille i 40-årsåldern som bor i egen lägenhet i Jönköping. Han tycker om att leva ett aktivt liv som innefattar aktiviteter både i och utanför hemmet. Han lever dygnet runt med assistans och söker nu tillskott till sitt team, kanske är just du den rätta för honom!
Vad innebär tjänsten
Arbetet kräver att du är engagerad, prestigelös samt professionell och framför allt har en positiv inställning till arbetet - du blir en viktig del i hans liv. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, hushållssysslor, assistera vid daglig verksamhet samt vid aktiviteter utanför hemmet såsom träning och bad. Uppdragsgivaren gillar att vistas utomhus och du bör ha med tankesättet "kläder efter väder". Dubbelassistans förekommer vid vissa aktiviteter. Förflyttningar förekommer och hjälpmedel finns.
Vad krävs
För att ni ska trivas ihop tror vi att du är en person med en hög personlig mognad. Till sättet är du lugn, lyhörd, initiativtagande och har en god samarbetsförmåga. Du har studerat vård och omsorg och/eller har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, önskvärt om du även har erfarenhet av epilepsi. Det är en fördel att du är i god fysisk form så du orkar hänga med i svängarna vid aktiviteter och liknande. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är rökfri, inte är allergisk mot klor då vår uppdragsgivare badar samt att du behärskar det svenska i såväl tal som skrift. Uppdragsgivaren badar två gånger i veckan, viktigt att du som söker kan simma och är beredd på att vara tillsammans med uppdragsgivaren i vattnet på offentlig plats.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Deltidstjänst på ca 70% (2 arbetspass i veckan)
• Tillträde: Omgående
• Arbetstider som förekommer är dag/kväll, sovande natt (väntetid 6,5 timmar)
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent
För mer information om tjänsten kontakta ansvarig arbetsledare Simon Lagärde: simon.lagarde@kooperativetolja.se
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu.
Gå in på länken: Utdrag från Polisens belastningsregister - Kontroll av egna uppgifter
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret " Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9671502