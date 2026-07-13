Personlig assistent till manlig kund i Oskarshamn
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Oskarshamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Oskarshamn
2026-07-13
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Oskarshamn
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eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som vill arbeta som vikarierande personlig assistent hos vår manliga kund i Oskarshamn
Du kommer att arbeta i kundens hem och vara behjälplig vår kund med allt i sin vardag.
På kunds önskemål söker vi dig som är kvinna i åldern 20-60 år som är pigg, glad, trygg och pålitlig
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Behovsanställning, inhopp vid sjukdom och ledigheter. Möjlighet till tjänst framåt finns
Omfattning:
Arbetstid: 07.00-15.00 + 17.00-21.00, alla dagar i veckan
Tillträde: Omgående
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-08-13
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Linda Eliasson| 010 130 30 06 | linda.eliasson@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060651-2099399". Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Södra Långgatan 12 (visa karta
)
572 55 OSKARSHAMN Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10001724