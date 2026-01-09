Personlig assistent till man i Vetlanda
Vår uppdragsgivare är en charmig man i 40-årsåldern med omfattande omvårdnadsbehov, som gör att han behöver assistans hela dygnet. Till vårt team söker vi nu en ny assistent som motiveras av att göra skillnad och ge värdefull assistans med hög kvalitet.
Ditt arbete sker där vår uppdragsgivare befinner sig vilket kan vara att assistera i hemmet, vid daglig verksamhet eller ute på fritidsaktiviteter. Dina arbetsuppgifter består bland annat av personlig omvårdnad, skötsel av hemmet och att följa med på olika aktiviteter. Vår uppdragsgivare tycker om att ta en fika, bada och att vara ute i alla väder. Matlagning, bakning och att spela piano är lite av ett favoritintresse. Så gillar du doften av nybakat i lägenheten och dessutom har intresse av musik så är detta jobbet för dig. Kan du spela piano är det en perfekt matchning, men givetvis inte ett krav.
Att vara personlig assistent är ett stimulerande arbete som ger personlig utveckling och mycket glädje tillbaka. För vår uppdragsgivare är varken ålder eller kön det viktiga - huvudsaken är att du är rätt person. För att ni ska trivas med varandra är du som söker lugn, motiverande, noggrann och har personlig mognad.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av yrket personlig assistent eller liknande omvårdnadsarbete. För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är rökfri. Då vår uppdragsgivare är allergisk mot pälsdjur så bör du inte ha katt eller hund. Du behöver även behärska svenska språket i såväl tal som skrift för att kunna förstå och följa rutiner och instruktioner samt föra dokumentation. Det krävs att du har en god fysik då tunga lyft förekommer samt att du inte är ljudkänslig då höga ljud kan förekomma.
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda.
• Timvikarie
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll, helg och natt (väntetid)
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse
• Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent
För mer information kontakta arbetsledare Sandra Ekdahl, sandra.ekdahl@kooperativetolja.se
Din ansökan vill vi ha omgående då urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
